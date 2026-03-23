У вівторок, 24 березня, у більшості регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електропостачання та обмеження потужності.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 24 березня в Україні

В Укренерго зазначили, що графіки погодинних відключень електропостачання діятимуть з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00. Обмеження потужності (для промислових споживачів) – з 06:00 до 00:00.

У компанії наголосили, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак.

Варто зазначити, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Також в Укренерго просять ощадливо споживати електроенергію.

