З 1 квітня 2026 року в Україні для чоловіків 18-22 років діятиме вільний виїзд закордон, а для тих, кому від 23 до 60 років – перетин можливий лише за наявності спеціальних підстав.

Як регулюють правила виїзду чоловіків за кордон з 1 квітня

Правила виїзду чоловіків за кордон з 1 квітня регулюватиме закон Про мобілізацію.

Таким чином, виїхати за кордон чоловіки зможуть при наявності чинного військово-облікового документа, який перевірятимуть під час перетину працівники ДПСУ.

Перед виїздом за кордон чоловікам необхідно обов’язково актуалізувати свої облікові дані у ТЦК та СП. Також інформація про надану відстрочку має бути внесена до військово-облікового документа.

Згідно з чинними вимогами, військовий документ повинен містити спеціальний VIN-код. Саме цей код прикордонники зчитують для перевірки інформації в електронному реєстрі під час перетину кордону.

VIN-код може бути вже надрукований у новому військовому документі або додатково вклеєний у військовий квиток старого зразка. Наявність цього коду є важливою умовою для підтвердження даних і безперешкодного виїзду за кордон.

Виїзд працівників медіа за кордон у квітні: що треба знати

З 1 квітня 2026 року в Україні продовжують діяти оновлені правила виїзду за кордон для чоловіків віком від 23 до 60 років, які працюють у сфері медіа, інформації та стратегічних комунікацій. Згідно з ними, таким працівникам можуть надавати дозвіл на виїзд за кордон строком до 60 днів.

Для перетину кордону чоловіки цієї категорії повинні отримати спеціальний лист-погодження від Державного комітету телебачення і радіомовлення України. У документі обов’язково зазначаються дата виїзду, пункт пропуску, орієнтовна дата повернення та інші необхідні дані.

Ці зміни спрощують процедуру виїзду за кордон для представників медіа та інформаційної сфери, зокрема для участі у міжнародних заходах, конференціях та професійних подіях.

Раніше для виїзду журналістів і працівників медіа за кордон потрібно було щоразу окремо звертатися до Державної прикордонної служби, яка розглядала кожен випадок індивідуально на підставі листів від Міністерства культури. Новий механізм дозволяє зробити цей процес більш чітким і передбачуваним.

Бронювання чоловіків та виїзд за кордон з 1 квітня: останні оновлення

Оновлені правила виїзду за кордон для чоловіків, які мають бронювання, запровадили через постанову Кабінету міністрів від 8 грудня 2025 року, і вони продовжать діяти з 1 квітня 2026 року.

Згідно з цими правилами, підприємства оборонно-промислового комплексу мають право бронювати військовозобов’язаних працівників строком до 45 днів. Це дозволяє фахівцям усунути порушення військового обліку, завершити оформлення документів і зберегти право на бронювання, що напряму впливає на можливість законного виїзду за кордон.

Окремі зміни стосуються підприємств, визнаних критично важливими для економіки. Для них скасовано фіксований термін перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Якщо раніше процедура займала до 72 годин, то тепер рішення ухвалюються швидше, без додаткових затримок.

У Кабміні зазначають, що оновлені правила виїзду за кордон для чоловіків спрямовані на спрощення процедур бронювання, стабільну роботу підприємств та захист прав працівників, які мають законні підстави для броні і виїзду за межі України.

Які чоловіки можуть перетнути кордон без обмежень

З 1 квітня 2026 року деякі з чоловіків мають право на перетин державного кордону без обмежень.

Серед них:

чоловіки віком 18–22 років;

старші 60 років.

Важливо, що для цих категорій не потрібні спеціальні дозволи чи додаткові підстави – достатньо стандартних документів для перетину кордону.

Виїзд чоловіків 23–60 років: які умови у 2026 році

Водночас чоловіки віком від 23 до 60 років можуть виїхати за кордон лише за наявності законних підстав, передбачених правилами перетину державного кордону.

Основні підстави для виїзду:

стан здоров’я (лікування за кордоном);

сімейні обставини;

навчання (студенти, курсанти);

професійна діяльність (зокрема медіа та стратегічні комунікації);

волонтерська діяльність і допомога ЗСУ;

бронювання військовозобов’язаних.

Саме ці категорії визначають, хто може виїхати за кордон у 2026 році.

Які документи потрібні для виїзду чоловікам 18–22 років

Для перетину кордону необхідно мати:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ (паперовий або електронний).

Прикордонники мають право перевіряти військовий облік під час контролю.

Нові правила перетину кордону з ЄС: система EES

Для поїздок до країн ЄС продовжують діяти оновлені правила, пов’язані із запуском системи Entry/Exit System (EES).

Система передбачає:

цифрову біометричну реєстрацію замість штампів;

фіксацію кожного в’їзду та виїзду.

Для проходження контролю потрібно:

фото обличчя;

відбитки 4 пальців (з 12 років);

дані закордонного паспорта;

інформацію про поїздку.

EES застосовується для поїздок до 90 днів протягом 180 днів і спрямована на контроль міграції та безпеки.

Винятки: хто ще може виїхати за кордон

У 2026 році право на виїзд також мають чоловіки, які:

супроводжують осіб з інвалідністю;

виїжджають на лікування;

мають інші документально підтверджені підстави.

Окремо передбачено можливість виїзду для заброньованих працівників – але лише за офіційного дозволу та, як правило, з робочою метою.

Важливо: обмеження для заброньованих осіб

Чоловіки, посади яких входять до спеціального переліку (п. 2.14 правил), можуть:

виїжджати лише у службові відрядження;

не мають права виїзду у приватних цілях, зокрема у відпустку.

Як уникнути відмови у виїзді на кордоні

Правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків з 1 квітня залишаються жорстко регламентованими, тож Держприкордонслужба має законні підстави для відмови у виїзді навіть за формальної наявності підстав.

Юристи попереджають, що перевірка даних стає все жорсткішою, а рішення часто ухвалюється на основі цифрових баз.

Серед основних причин, чому прикордонники можуть відмовити у перетині чоловіку призовного віку:

якщо він не має військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);

якщо не надає документи, що підтверджують право на виїзд;

якщо має розбіжності між документами та даними в реєстрі Оберіг;

якщо перебуває у розшуку або має помилки в облікових даних;

якщо не може підтвердити підставу для виїзду.

Варто врахувати, що навіть незначні неточності у реєстрах можуть стати підставою для миттєвої відмови без права повторного виїзду в той самий день.

Чи можуть виїжджати чоловіки, виключені з військового обліку

До категорії осіб, виключених з військового обліку, належать:

чоловіки віком 60+;

особи, засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

громадяни, визнані непридатними до служби за висновком ВЛК;

особи, які втратили громадянство України.

Однак юристи наголошують: сам статус “непридатний” не гарантує автоматичного дозволу на виїзд за кордон.

Щоб безперешкодно перетнути кордон, необхідно:

отримати офіційне рішення про виключення з військового обліку через ТЦК та СП;

мати довідку ВЛК про непридатність;

перевірити актуальність даних у застосунку Резерв+;

переконатися, що інформація синхронізована між державними реєстрами.

Чому можуть відмовити у виїзді на кордоні з 1 квітня

За словами адвокатів, найпоширеніша причина відмови — це розбіжності між різними базами даних.

Саме тому перед поїздкою рекомендується перевірити інформацію в Резерв+, звірити дані з військовими документами та, за потреби, оновити інформацію в ТЦК.

