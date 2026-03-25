З 1 квітня 2026 року в Україні починає діяти низка важливих змін, які стосуються соціальних виплат, медицини, освіти та державних програм підтримки.

Зокрема, з квітня стартує перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють, відкривається новий етап подання заявок на програму Ветеранський спорт, а також завершується прийом документів на отримання допомоги, зокрема портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю.



Пенсії: що зміниться з 1 квітня 2026 року

З 1 квітня 2026 року для частини пенсіонерів набирає чинності важлива вимога, яку не можна ігнорувати. Йдеться про людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію під час окупації.

Щоб і надалі отримувати українську пенсію чи страхові виплати, потрібно офіційно підтвердити, що людина не отримує аналогічних виплат від Російської Федерації. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України. Адже без такого підтвердження виплати можуть припинити.

Особливо це стосується тих, хто вже проходив фізичну ідентифікацію у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але не подав заяву. Для них діє тимчасовий пільговий період — виплати продовжили, але лише до 1 квітня 2026 року.

Після цієї дати, якщо заяву про неотримання виплат від РФ не подано, гроші можуть перестати надходити.

Зарядні станції для дітей з інвалідністю

До 1 квітня 2026 року триває прийом заявок на отримання портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю підгрупи А. Такі діти часто залежать від медичного обладнання, яке працює від електрики. У періоди відключень світла це стає серйозною проблемою.

Саме тому держава запустила програму забезпечення зарядними станціями, які дозволяють підтримувати роботу необхідних приладів навіть під час блекаутів.

Подати заявку можуть:

батьки;

опікуни;

законні представники дітей до 18 років.

Програма вже працює, а перші відправки обладнання стартували.

Відновлення призупинених пенсій: останній шанс подати декларацію

До 1 квітня 2026 року продовжено можливість подати декларацію для тих, у кого раніше зупинили пенсійні виплати.

Йде про людей, які мали підтвердити, що не отримують коштів від РФ, але з різних причин не зробили цього вчасно.

Станом на початок року вже близько 68 тисяч громадян змогли відновити свої виплати після:

проходження фізичної ідентифікації;

подання відповідної декларації.

Важливо, що у бюджеті Пенсійного фонду передбачені кошти для повного відновлення таких виплат. Якщо людина не подала декларацію вчасно з об’єктивних причин, у деяких випадках виплати поновлювали автоматично.

Пройти ідентифікацію можна різними способами:

онлайн через портал ПФУ або Дію;

через відеозв’язок;

у банку;

у сервісному центрі;

через дипломатичні установи за кордоном.

Додаткові 1 500 грн у квітні: хто отримає гроші

У квітні 2026 року українці отримають одноразову фінансову допомогу у розмірі 1 500 гривень. Це одна з наймасовіших виплат, адже її передбачили майже для 13 мільйонів людей.

Доплату отримають:

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

малозабезпечені родини;

внутрішньо переміщені особи;

отримувачі соціальної допомоги;

багатодітні сім’ї;

одинокі матері.

Головна перевага — нічого оформлювати не потрібно. Гроші нарахують автоматично на банківський рахунок або через Укрпошту.

Ветеранський спорт: новий етап подання заявок з 1 квітня

З 1 квітня 2026 року відкривається новий етап подання заявок у межах державної програми Ветеранський спорт. Вона передбачає регулярну фінансову підтримку для ветеранів і ветеранок.

Кожного кварталу можна отримати 1 500 гривень, які можна витратити на будь-які фізичні активності: від тренажерного залу до басейну чи реабілітаційних занять.

Але суть цієї програми значно ширша, ніж просто компенсація витрат на спорт. Вона фактично стала частиною системи відновлення військових після служби.

Для багатьох ветеранів фізична активність — це спосіб повернути контроль над власним тілом, зменшити наслідки травм і водночас покращити психологічний стан.

Подати заявку можна через Дію, це займає буквально кілька хвилин. Причому подаватися можна кожного кварталу, що дозволяє отримувати підтримку на постійній основі.

Програма Доступні ліки: зміни в Україні з 1 квітня

З квітня 2026 року програма Доступні ліки помітно розширюється. Зміни відчують багато людей, особливо ті, хто має хронічні захворювання.

Оновлений перелік тепер охоплює понад 600 препаратів. До списку додали 37 нових позицій, серед яких сучасні комбіновані ліки, лінійка інсулінів, а також препарати для лікування алергічних станів.

У переліку тепер і тест-смужки для глюкометрів. Для людей із діабетом це дуже практичне рішення, адже контроль рівня цукру — щоденна необхідність, яка раніше часто вимагала додаткових витрат.

Перерахунок пенсій пенсіонерам, що працюють: зміни з 1 квітня 2026 року

Із 1 квітня 2026 року стартує черговий автоматичний перерахунок пенсій для тих громадян, які після виходу на пенсію продовжують працювати.

З моменту останнього перерахунку або призначення пенсії має пройти щонайменше два роки. Саме за цей час людина накопичує новий страховий стаж, який і враховується під час перегляду розміру виплат.

Якщо стажу достатньо, пенсія перераховується з урахуванням цього додаткового періоду та з урахуванням нового заробітку.

Показник середньої зарплати, який використовувався при попередньому розрахунку, залишається незмінним. Тобто різкого стрибка чекати не варто, але для багатьох це все одно відчутна надбавка у кілька сотень гривень.

Кешбек на пальне: де можна отримати

Державна програма кешбеку на пальне діє до 1 травня 2026 року і вже стала досить популярною серед водіїв. Її суть у тому, що частину витрачених на заправку коштів держава повертає.

Розмір повернення залежить від виду пального: найбільший — для дизеля (15%), трохи менший для бензину (10%) і мінімальний — для автогазу (5%).

Програма працює лише на тих АЗС, які офіційно приєдналися до ініціативи. Тому перед заправкою варто звертати увагу, чи бере участь конкретна станція у програмі.

Повернення коштів відбувається через систему Національний кешбек, яка вже має багатомільйонну аудиторію. Для водіїв, які регулярно користуються автомобілем, навіть такі відсотки можуть перетворитися на відчутну економію протягом місяця.

НМТ-2026: спрощена реєстрація і що потрібно встигнути

Реєстрація на Національний мультипредметний тест триватиме до 2 квітня 2026 року. Цього разу процедуру зробили максимально простою, щоб зменшити навантаження на абітурієнтів.

Завдяки інтеграції з Дією система автоматично підтягує основну інформацію про людину, що суттєво знижує ризик помилок і пришвидшує сам процес.

Після входу через Дію потрібно лише підтвердити передання документів електронним підписом, а далі залишаються базові кроки: обрати предмети, визначити місце складання і вказати контакти.

Для цьогорічних випускників також потрібна довідка зі школи, а для інших категорій — документи про освіту чи зміну даних. Але навіть це можна подати онлайн.

Зарплати у позашкільній освіті: що зміниться у квітні

З 12 квітня 2026 року набирають чинності зміни, які можуть суттєво вплинути на оплату праці у сфері позашкільної освіти.

Засновники державних і комунальних закладів отримують значно більше свободи у формуванні оплати праці.

Фактично це означає, що вони зможуть:

самостійно встановлювати вищі оклади, ніж передбачено державними нормативами,

впроваджувати додаткові надбавки,

преміювати працівників,

створювати власні системи матеріального стимулювання за рахунок додаткових надходжень.

Раніше зарплати були жорстко прив’язані до централізованих норм, що обмежувало можливості мотивації працівників.

Очікується, що такі зміни допоможуть зробити роботу у позашкільній освіті більш привабливою, підвищать конкуренцію за кадри і, як наслідок, покращать якість освітніх послуг.

Лікарняні по-новому: більше контролю і менше зловживань

Очікуються зміни з 1 квітня 2026 року у підході до оформлення та перевірки лікарняних. Нові правила стосуються як електронних, так і паперових документів, хоча останні використовуються лише у виняткових випадках.

Головна ідея змін — у посиленні контролю за тим, наскільки обґрунтовано видається лікарняний. Для цього передбачено механізм перевірок із залученням уповноважених лікарів, які аналізуватимуть медичні висновки.

При цьому сам процес відбору таких лікарів має бути автоматизованим і прозорим, через електронну систему охорони здоров’я.

Важливе нововведення — можливість оскарження рішень. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим, медичний заклад тепер може довести свою правоту не лише через суд, а й у досудовому порядку. Це значно спрощує захист інтересів лікарів і пацієнтів.

Також врегульовано питання паперових лікарняних, які залишаються актуальними у ситуаціях, коли неможливо оформити електронний документ, наприклад, через воєнний стан.

Загалом ці зміни спрямовані на те, щоб зменшити зловживання та не ускладнити життя людям, які дійсно потребують лікарняного.

Допомога для ВПО: більше можливостей для дітей та перегляд виплат

В Україні оновили правила надання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Нововведення, яке підготувало Міністерство соціальної політики разом із профільними структурами, стосується дітей ВПО. Тепер вони зможуть отримувати допомогу незалежно від доходів родини.

Раніше саме фінансовий критерій часто ставав причиною відмови, навіть якщо сім’я фактично перебувала у складних умовах. Тепер підхід змінюється, адже акцент роблять на підтримці дітей, які через війну втратили звичне життя і потребують додаткової допомоги.

Заяву потрібно подати до 1 травня. Якщо вкластися у цей термін, гроші нарахують заднім числом з лютого.

Ще одна важлива зміна стосується непрацездатних переселенців. Через зростання прожиткового мінімуму частина людей раніше втратила право на допомогу, адже їхній дохід формально перевищував допустимий рівень.

Тепер їм дали можливість повторно звернутися для перегляду. Якщо подати документи до 1 травня, виплати можуть відновити з 1 січня 2026 року.

Якщо ж звернутися пізніше, допомогу все одно призначать, але вже не з початку року, а з місяця подання заяви.

Ба більше, збільшили і тривалість самої підтримки. Раніше допомогу можна було отримувати протягом чотирьох шестимісячних періодів, а тепер п’яти. Тобто загальний строк виплат продовжується ще на пів року.

Пов'язані теми:

