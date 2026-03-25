Російські війська посилили удари по портовій та залізничній інфраструктурі України, намагаючись відрізати країну від логістики та експорту.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

Атаки РФ на порти й залізницю: що відомо

За словами урядовця, Росія свідомо обрала логістичну інфраструктуру однією з ключових цілей.

Йдеться про спробу позбавити Україну доступу до портів, ускладнити постачання на фронт і порушити транспортні зв’язки з прифронтовими територіями.

— Ворог намагається зруйнувати логістику до портів і Донецької області, — зазначив Кулеба.

Він додав, що залізнична інфраструктура зазнає близько десяти обстрілів щодня, а удари по портах залишаються інтенсивними.

В уряді заявляють, що захист інфраструктури посилюють спільно з військовими.

Зокрема, на об’єктах портів і Укрзалізниці вже працюють підрозділи добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які залучені до протидії дронам.

Ці команди виконують завдання з виявлення та збиття безпілотників, попри те що не є військовими.

Крім того, Україна активно розвиває напрям так званої малої ППО, який вже викликає інтерес у країнах Близького Сходу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія протягом минулої доби 24 березня здійснила масовану атаку дронами по Україні.

За його словами, лише за день було зафіксовано понад 550 безпілотників різних типів, більшість із яких вдалося збити.

Втім, є влучання по енергетичній інфраструктурі та житлових будинках у різних регіонах.

Пов'язані теми:

