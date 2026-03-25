В Україні триває активна робота щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб, які через війну були змушені залишити свої домівки.

Держава пропонує комплексну допомогу: від щомісячних виплат на проживання до компенсацій за оренду житла та модернізації тимчасових місць перебування.

Факти ICTV дізнавалися, як зміняться виплати для ВПО з 1 квітня 2026 року, хто має право на допомогу та які нові механізми підтримки запроваджує держава.

Зараз дивляться

ВПО: виплати з 1 квітня 2026 в Україні

Вперше отримавши статус внутрішньо переміщеної особи, людина може розраховувати на допомогу протягом перших шести місяців.

За даними Національної соціальної сервісної служби можна отримати такі суми:

Діти та особи з інвалідністю отримують 3 000 грн щомісяця.

Дорослі ВПО — 2 000 грн щомісяця.

Оформлення допомоги можливе через:

мобільний застосунок Дія;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

територіальні центри Пенсійного фонду України.

Право на продовження виплат ВПО після перших шести місяців мають вразливі категорії: пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти та родини з низьким доходом. Подача заявок здійснюється через ті ж канали, що й для первинних виплат.

Субсидія на оренду житла для ВПО

Держава компенсує частину витрат на оренду житла для ВПО та прийомних сімей, які втратили житло або залишилися в окупованих регіонах. Основні умови:

Відсутність власного житла в безпечному регіоні. Підписаний договір оренди.

Заявку разом із копією договору подають до територіальних органів Пенсійного фонду. Розгляд документів триває до 10 днів і завершується повідомленням про призначення допомоги, відмову або необхідність виправлення неточностей.

Сума субсидії визначається індивідуально та залежить від доходів сім’ї, кількості членів та цін на нерухомість у конкретному регіоні.

Попередньо орієнтовний розмір допомоги можна оцінити через онлайн-калькулятори, але остаточно її визначає Пенсійний фонд після перевірки документів.

Що зміниться для ВПО з 1 квітня 2026 року: одноразова цільова доплата

Кабінет Міністрів України ухвалив виплату у квітні 2026 року одноразової допомоги у 1 500 грн для пенсіонерів та громадян, які отримують соціальні виплати.

Доплата надається автоматично через банківські рахунки або відділення Укрпошти, без потреби подавати заяви чи збирати документи.

Серед отримувачів одноразової виплати:

пенсіонери за віком та за вислугу років;

пенсіонери по інвалідності;

ветерани війни та учасники захисту України з 2014 року;

ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС;

одержувачі державної допомоги та компенсацій, включно з ВПО на проживання;

малозабезпечені родини та одинокі матері;

діти під опікою або піклуванням, а також діти з інвалідністю.

Якщо людина належить до кількох категорій, виплата проводиться лише один раз після перевірки даних у державних реєстрах. Доплата буде нарахована як окрема сума або як доплата до пенсії у межах квітневих виплат.

Розширення категорій отримувачів та тривалості допомоги для ВПО

Міністерство соціальної політики внесло зміни до постанови про надання допомоги ВПО. Тож категорії отримувачів виплат для ВПО у квітні 2026 року розширять.

Тепер діти ВПО отримуватимуть виплати на проживання незалежно від доходу батьків, а непрацездатні особи, яким допомогу раніше припиняли через перевищення доходу, можуть подати документи на перегляд.

Нарахування виплат дітям здійснюється з 1 лютого 2026 року за умови подання заяви до 1 травня 2026 року. Для непрацездатних осіб нові виплати нараховуються з 1 січня 2026 року, якщо документи подані до 1 травня 2026 року.

Максимальна тривалість допомоги збільшена з чотирьох до п’яти шестимісячних періодів, що дозволяє найбільш вразливим категоріям переселенців отримувати державну підтримку на півроку довше.

Поліпшення умов проживання для ВПО

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України виділяє 1,5 млрд грн субвенції для облаштування тимчасового житла, підтриманого проживання та придбання будинків у сільській місцевості для внутрішньо переміщених осіб.

Кабінет Міністрів затвердив порядок та умови надання цих коштів із державного бюджету місцевим бюджетам під час засідання 6 березня.

Очікується, що 1 млрд грн буде спрямовано на ремонт та модернізацію тимчасових місць проживання для ВПО, а решту 500 млн грн, на придбання житла у сільській місцевості. Механізм купівлі житла планується затвердити протягом місяця після набрання чинності Постановою.

Згідно з новими правилами, цього року субвенція розподілятиметься між обласними бюджетами так:

70% — пропорційно до кількості ВПО в регіоні;

30% — відповідно до наявності місць тимчасового або підтриманого проживання.

Крім того, кошти субвенції можна використовувати для придбання будівельних матеріалів та модульних будинків з метою створення модульних містечок у прифронтових регіонах.

Важливо, що щонайменше 20% від усіх відремонтованих чи переобладнаних приміщень повинні відповідати вимогам доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Вісім областей, серед яких Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська, за винятком населених пунктів на територіях активних бойових дій, зможуть отримати фінансування в повному обсязі за рахунок державного бюджету.

Інші регіони отримають кошти за схемою співфінансування: 90% із державного бюджету та 10% із місцевих бюджетів.

Для порівняння, минулого року Міністерство розподілило майже 536 млн грн субвенції, що дозволило провести ремонтні роботи на 146 об’єктах для ВПО.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.