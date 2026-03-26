Дефіцит російського бюджету через санкції збільшувався з року в рік і у 2026 році має становити близько $100 млрд.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю французькому виданню LeMonde.

Санкції та дефіцит бюджету РФ

За словами президента, спільна санкційна політика різних країн безпосередньо впливала на фінансові можливості Російської Федерації. Зокрема, зменшувалися заробітки РФ від продажу енергоресурсів.

Попри те що росіяни обходили санкції, їхні доходи все одно зменшувалися. А це означає, що менше грошей виділялося на оборонний сектор.

— Дефіцит бюджету Російської Федерації збільшувався з року в рік. Найбільший — на початок 2026 року. На кінець 2025 року в росіян було $83 млрд дефіциту, плюс $19 млрд, які вони перенесли на початок 2026-го. Відповідно до наших прогнозів, на 2026 рік дефіцит мав становити близько $100 млрд, — сказав Володимир Зеленський.

Проте зараз, після полегшення санкцій для енергетичного сектору Російської Федерації, заробітки росіян вимірюються мільярдами.

— Це точно не допомагає зменшенню інтенсивності бойових дій в Україні, а також в Ірані. Тому що Росія тими чи іншими можливостями буде допомагати іранському режиму, — підсумував глава держави.

Раніше у Міноборони України повідомили, що протягом січня та лютого 2026 року Сили оборони завдали ударів по 13 НПЗ, нафтобазах та інших обʼєктах нафтогазового комплексу РФ. Такі удари послаблюють економічні спроможності Росії та зменшують поставки пального ворожій армії.

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

