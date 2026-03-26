У п’ятницю, 27 березня, в усіх областях України не відключатимуть електрику.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Як повідомляють у компанії, у п’тяницю, 27 березня, графіки відключення світла в Україні не діятимуть. Так, всі споживачі електроенергії будут зі світлом.

Водночас в Укренерго радять користуватися потужними електроприладами у певний період – з 10:00 до 15:00. Саме в цей час найпродуктивніша робота сонячних електростанцій.

Варто зазначити, що станом на ранок 26 березня через російські атаки були знеструмлені деякі регіони України, а саме Дніпропетровська, Запорізька, Харківська та Сумська області. Найскладнішою є ситуація на Одещині та Чернігівщині.

