Каріна Зуєва, випускова редакторка Lifestyle
2 хв.
Графіки відключення електроенергії на 27 березня – обмежень не буде
У п’ятницю, 27 березня, в усіх областях України не відключатимуть електрику.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Як повідомляють у компанії, у п’тяницю, 27 березня, графіки відключення світла в Україні не діятимуть. Так, всі споживачі електроенергії будут зі світлом.
Зараз дивляться
Водночас в Укренерго радять користуватися потужними електроприладами у певний період – з 10:00 до 15:00. Саме в цей час найпродуктивніша робота сонячних електростанцій.
Варто зазначити, що станом на ранок 26 березня через російські атаки були знеструмлені деякі регіони України, а саме Дніпропетровська, Запорізька, Харківська та Сумська області. Найскладнішою є ситуація на Одещині та Чернігівщині.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.