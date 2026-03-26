Очільник Міноборони Михайло Федоров озвучив нові призначення для свого відомства. Так, він обрав заступником міністра Мстислава Баніка, а генеральним інспектором став Юрій Мироненко.

Про це Федоров написав у себе в Telegram.

Призначення в Міноборони: що відомо

Основним завданням Мстислава Баніка буде оновлення системи оборонних закупівель, щоб зробити її ефективнішою та прозорішою.

Зараз дивляться

До цього Банік працював у Міністерстві цифрової трансформації України, де відповідав за запуск і розвиток Дії.

Також він працював у Міноборони над розвитком цифрових сервісів для військових, зокрема Армія+ та Резерв+.

Мстислав Банік має й бойовий досвід. Так, він добровільно долучився до війська, пройшов шлях від солдата до офіцера та створював підрозділи FPV-дронів.

Юрій Мироненко, своєю чергою, на посаді генерального інспектора Міноборони відповідатиме за об’єктивну оцінку стану справ у військах та ефективність ухвалених рішень.

Мироненко регулярно аналізуватиме те, як рішення з теоретичних стають практичними і наскільки вдалими вони є. Також він формулюватиме рекомендації для швидкого корегування політик та планів.

До цього Юрій Мироненко працював заступником міністра оборони та відповідав за розвиток цифрової системи управління військами DELTA, впровадження Mission Control та розвиток технологічних рішень на основі даних із поля бою.

Також він був заступником міністра у Міністерстві цифрової трансформації України і очолював Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Федоров наголосив, що його нова команда має забезпечити швидке масштабування технологічних рішень, ефективне використання ресурсів і результат для українських військових на фронті.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони впроваджує автоматичну модель закупівель безпілотників, де потреба формуватиметься виключно на основі реальної ефективності техніки на фронті.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.