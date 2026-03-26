На кінець минулої доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Російський ворог завдав 49 авіаційних ударів – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, ворог задіяв для ураження 5989 дронів–камікадзе та здійснив 3206 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2026

Втрати РФ на 26 березня 2026

особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб,

танків – 11 807 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од.,

артилерійських систем – 38 795 (+49) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 698 (+2) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 337 (+1) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038) од.,

крилатих ракет – 4 491 од.,

кораблів і катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 85 352 (+201) од.,

спеціальної техніки – 4 100 (+2) од.

