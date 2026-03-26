Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Карта бойових дій на 26 березня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Російський ворог завдав 49 авіаційних ударів – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, ворог задіяв для ураження 5989 дронів–камікадзе та здійснив 3206 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2026
Втрати РФ на 26 березня 2026
- особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб,
- танків – 11 807 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од.,
- артилерійських систем – 38 795 (+49) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 698 (+2) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 337 (+1) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038) од.,
- крилатих ракет – 4 491 од.,
- кораблів і катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 352 (+201) од.,
- спеціальної техніки – 4 100 (+2) од.
Зараз дивляться
Джерело: Генштаб ВСУ, ISW
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.