Вночі РФ атакувала Україну 153 ударними дронами. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків дронів на 5 локаціях. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, застосував 9414 дронів-камікадзе та здійснив 4184 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Атака на Харків

Зранку пролунали вибухи у Харкові. Зафіксовано влучання ворожого дрона Шахед у Слобідському районі. Дрон вдарив у землю біля житлових будинків та ресторану. Наразі відомо про одного постраждалого. Також пошкоджені близько 10 автомобілів.

Вибух у Кривому Розі

Зранку пролунав вибух у Кривому Розі. Внаслідок ворожого удару пошкоджено обʼєкт інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Ворог атакував три райони області дронами та артилерією. Бив ворог по Нікопольщині – Марганецькій і Покровській громадах.

На Синельниківщині атакував Миколаївську, Васильківську та Петропавлівську громади. Пошкоджені підприємства. Горів приватний будинок. На щастя, люди не постраждали.

Атака на Дніпро

Зранку ворог атакував Дніпро. У місті є пошкоджена багатоповерхівка.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, пʼятеро людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро.

Загорілися квартири на другому та третьому поверхах багатоквартирного будинку.

Атака дронів на Полтавщину

Зранку над Полтавщиною сили протиповітряної оборони працювали по ворожих ударних дронах, повідомив керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Миргородському районі пошкоджено дві господарські споруди. У Полтавському районі уламки безпілотника впали у приватному подвір’ї. Повідомлень про загиблих та травмованих не надходило.

Стрілянина в Одесі: затримання чоловіка

В Одесі поліція КОРД застрелила під час затримання 45-річного одесита, який напередодні вчинив стрілянину та поранив двох поліціянтів. Чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Після вчинення стрілянини він втік на автівці.

Протягом кількох годин поліціянти знайшли зловмисника, він переховувався у недобудові. Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти у бік правоохоронців, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1492-гу добу.

