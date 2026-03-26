Кремлівський диктатор Володимир Путін настільки внутрішньо розкачав війну, що якщо його не зупинити, то буде продовження.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю Reuters.

Путін може націлитися на країни Балтії

На думку Зеленського, для продовження війни Путін обере якусь маленьку країну.

Зараз дивляться

— Він розігнав воєнну економіку та радикалізував росіян. На сьогодні в Росії є 20–25% молодих людей, які хочуть знищення України і Європи, які хочуть повернутися до радянського впливу, хочуть повернутися до ідеї знищення НАТО, — каже президент.

За його словами, такі ідеї просто не зникнуть. Тому російський диктатор Путін буде обирати: розкол у своєму суспільстві або кілька кроків у якусь із балтійських держав.

— Він обере друге. Він не буде ризикувати ні собою, ні своїм життям, ні внутрішньою стабільністю, — сказав Володимир Зеленський.

Раніше керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук заявив, що армія РФ не спроможна одночасно вести дві стратегічні операції, тому російський диктатор Путін постійно приглядається до білоруської армії.

Минулого року повідомлялося, що Міноборони Литви має намір зміцнити Сувальський коридор – ключову ділянку на литовсько-польському кордоні. Регіон вважається потенційно вразливим у випадку можливої агресії РФ проти ЄС та НАТО.

Також минулого року німецька розвідка повідомляла, що Росія може бути готова до війни проти НАТО до 2030 року.

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.