Україна не бачить готовності росіян до завершення війни, тож тиск на Москву необхідно підвищити. Тим часом США вважають, що російський диктатор Володимир Путін нібито прагне завершення війни. Це призводить до суттєвих розбіжностей в позиції союзників.

Про це в інтерв’ю Le Monde повідомив президент Володимир Зеленський.

Україна і США по-різному бачать РФ: наслідки

Володимир Зеленський пояснив, що різні погляди на наміри Росії самі по собі не є проблемою. Однак Україна, прагнучи якнайшвидше завершити війну, наполягає на посиленні тиску на росіян.

– Ми не бачимо від Росії щирого бажання закінчення війни і ділимося цим із партнерами. Сполучені Штати Америки вважають, що Путін хоче завершення війни. Тут у нас абсолютно різні погляди, – заявив він.

Український очільник додав, що додатковий тиск міг би примусити очільника Кремля до миру, але американці виступають проти його посилення.

– Америка вважає, що Путін хоче припинити війну, тож для чого тоді зайвий тиск, якщо Росія показує, що вони також готові до миру, – підсумував український лідер.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон скептично оцінив шанси на швидкий мир в Україні.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію Підтримка тривалого миру в Україні, закликавши до негайного припинення вогню, однак США утрималися від голосування за це.

