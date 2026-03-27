У Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що не планують впроваджувати електронні повістки через застосунок Дія.

Повістки через Дію не надсилатимуть – Мінцифра

У Міністерстві цифрової трансформації підкреслили, що такий функціонал не розробляється і не розглядається.

У пресслужбі Дії наголосили, що інформація про можливе надсилання повісток онлайн не відповідає дійсності. Відповідні зміни не входять до планів розвитку сервісу.

– Повісток у Дії не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому, – йдеться у заяві пресслужби сервісу державних послуг.

Раніше у медіа з’являлися заяви депутатки Юлія Яцик про можливе впровадження таких рішень у межах реформи ТЦК. Протягом останніх років подібні чутки неодноразово ширилися мережею.

Водночас у Мінцифри вкотре спростували ці припущення.

Нагадаємо, що нещодавно у Дії прискорили процедуру продовження бронювання від мобілізації. Тепер весь процес займає до 24 годин, замість 72 години, як це було раніше.

