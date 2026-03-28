На вихідних в Україні буде досить тепло, однак вже з початку тижня зайде більш холодне повітря, що зумовить невелике зниження температури. Також очікуються опади у вигляді дощу, а місцями й мокрий сніг.

Детальний прогноз в коментарі Фактам ICTV озвучив синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Погода на вихідні в Україні

У суботу вдень очікується невеликий дощ. На сході та південному сході країни вночі та вранці туман. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 13-18°, в Карпатах 4-9° тепла.

У неділю, 29 березня, буде хмарно з проясненнями. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях дощі, на решті території – без опадів.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, в Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

Прогноз погоди в Україні на тиждень

У понеділок, 30 березня, буде хмарно з проясненнями. У західних, східних, Вінницькій, Одеській, Сумській та Полтавській областях невеликий, вночі в Карпатах помірний дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°, на півдні країни до 19°, в Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

– На території України 31 березня та 1 квітня очікується різна синоптична ситуація – погодні умови. Загалом 31 березня на Лівобережжі місцями прогнозується невеликий дощ, а у західних областях – помірний дощ з мокрим снігом. 1 квітня по всій території України без опадів, лише у східних областях дощитиме з невеликою інтенсивністю, а в Карпатах випаде мокрий сніг, – розповідає Іван Семиліт.

У ці дні температура вночі 0-7° тепла, вдень 6-12°, на півдні країни до 16°, в західних областях 3-9° тепла.

Консультивний прогноз погоди на 2-6 квітня

2 квітня в Україні буде погода без опадів, лише вдень у західних областях очікується дощ з мокрим снігом.

– Тут вже буде зумовлювати погоду поле зниженого атмосферного тиску, але вже з центром над Італією, над Середземним морем. Це і зумовлює невеликі опади, – повідомляє синоптик.

3 квітня часом дощі, вночі, крім півдня та сходу, місцями з мокрим снігом, 4-6 квітня переважно без опадів.

Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, на півдні та сході країни 1-7° тепла; вдень 6-12° тепла.

Погода у Києві

У суботу та неділю у столиці буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура вночі 28 березня 4-6° тепла, вдень 15-17°, 29 березня вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

30 березня у Києві хмарно з проясненнями, також без опадів. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

Без опадів у столиці буде 31 березня – 1 квітня. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.

