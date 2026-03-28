Уночі 28 березня дрони уразили нафтопереробний завод Славнафта-ЯНОС в російському Ярославлі.

Про це повідомляє OSINT-спільнота Кіберборошно.

Атака на НПЗ Славнафта-ЯНОС 28 березня: що відомо

28 березня дрони FP-1 атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Йдеться про НПЗ Славнафта-ЯНОС у Ярославлі.

За інформацією OSINT-спільноти, на російському НПЗ спалахнула пожежа.

Зокрема, зафіксовано горіння нафтопродуктів в районі естакади або виробничої установки, горіння газів унаслідок влучання в технологічну установку або естакаду, а також резервуарного парку готової продукції та проміжних компонентів виробництва.

Крім того, Сили оборони уразили ракетами Фламінго завод з виробництва вибухівки Промсинтез у Чапаєвську Самарської області.

Вибухи лунали й в інших куточках РФ. Зокрема, у місті Вязьма Смоленської області, у місті Новокуйбишевськ Самарської області, а також у Московській, Ленінградській та Ростовській областях.

Що відомо про НПЗ Славнафта-ЯНОС

Нафтопереробний завод Славнафта-ЯНОС є шостим за потужністю у Росії.

Підприємство виробляє бензин, дизель, авіагас та мастила. Щороку завод здатен перепобляти до 15 млн тонн сировини.

У 2025-2026 році НПЗ Славнафта-ЯНОС неодноразово ставав ціллю ударів безпілотників. Зокрема, на початку грудня 2025 року внаслідок атаки дронами на підприємстві здійналася пожежа.

До цього НПЗ Славнафта-ЯНОС зазнав удару наприкінці жовтня 2025 року.

Загалом російські війська знешкодили 155 дронів над 17 регіонами.

Нагадаємо, 27 березня Сили спеціальних операцій ЗСУ вдарили по базі морських дронів у Севастополі та полігону Восточний.

Крім того, у районі Великої Новосілки на Донеччині було уражено логістичний хаб російського підрозділу, місце зосередження особового складу, пункт управління військами та пункт логістики.

