Сьогодні вночі Росія масовано атакувала Україну: під ударами опинилися Одеса, Кривий Ріг, Полтавщина.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому для росіян не було жодного військового сенсу.

Зеленський про атаку на Україну 28 березня

За словами президента, це суто терор проти звичайного цивільного життя.

Він розповів, що Одесіу атакувало понад 60 ударних дронів. Серед обʼєктів, які постраждали, – пологовий, житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура. На місцях ворожих ударів працюють екстрені служби та комунальники.

За його словами, внаслідок удару по Одесі одна людина загинула, більше десяти зазнали поранень, і серед них є дитина.

Були цієї ночі також удари по Полтавщині та Дніпровщині.

— Кожен такий удар доводить, що Росія не хоче закінчувати війну. А отже, будь-яке послаблення тиску на неї небезпечне. А скоординована робота заради захисту людей і життя допомагатиме нам, допомагатиме обороні нашої країни та дипломатії, — наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував партнерам, які працюють разом з нами та підтримують українців.

— Працюємо з усіма і ми, щоб дати більше сили нашій країні та більше можливостей щодня й щоночі захищати життя в Україні – наші міста і села, нашу інфраструктуру, — заявив очільник держави.

Пов'язані теми:

