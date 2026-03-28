Україна не отримувала від американських союзників жодних повідомлень про можливе перенаправлення військової допомоги на Близький Схід.

Про це 28 березня заявив президент України Володимир Зеленський під час zoom-конференції з журналістами, перебуваючи з візитом у Катарі, повідомляє Укрінформ.

За даними Укрінформу, під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає ознак того, що озброєння, призначене для України, можуть перекинути на інші напрямки.

За його словами, подальші рішення союзників можуть залежати від розвитку глобальної безпекової ситуації, зокрема тривалості воєнних конфліктів.

Глава держави наголосив, що Україна відстежує ситуацію довкола війни на Близькому Сході, включно з використанням американських ресурсів та можливостями Ірану. Це, за його словами, може впливати на загальний баланс безпеки.

Водночас президент висловив сподівання, що вже погоджені пакети військової допомоги не будуть переглянуті чи перенаправлені.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що у США можуть розглядати варіант зміни пріоритетів постачання озброєння через зростання напруги на Близькому Сході та витрати ресурсів у протистоянні з Іраном.

Нагадаємо, американська армія направила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops, які вже показали ефективність під час бойових дій в Україні.

Крім того, на тлі війни в Ірані на Близький Схід перемістили деякі американські засоби протиповітряної оборони з Європи.

