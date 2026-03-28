Українські військові не братимуть участі у бойових діях на Близькому Сході. Україна готова допомагати країнам регіону виключно експертизою.

Про це президент Володимир Зеленський заявив 28 березня під час розмови з журналістами.

ЗСУ не будуть залучені у бойових діях на Близькому Сході

– Що стосується наших військових, ми сьогодні не обговорюємо, що вони братимуть участь в іншій війні. Нам вистачає своєї війни. Що стосується нашої експертизи, як захищатись, то це інше питання, – зазначив глава держави.

За словами президента, співпраця з країнами Близького Сходу охоплюватиме кілька напрямків. Йдеться про експертизу, навчання, спільне виробництво та інвестування.

Зараз дивляться

Нагадаємо, вчора Зеленський повідомив, що Україна надає країнам Близького Сходу експертну допомогу для захисту цивільної інфраструктури та людей.

Президент наголосив, що Україна має системний досвід протидії дроновим атакам.

За його словами, саме такі атаки стали “головним викликом у світі”, і Київ готовий ділитися цим досвідом із партнерами.

Сьогодні у Досі Володимир Зеленський разом з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єр-міністром Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані уклали угоду про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.

Аналогічну угоду напередодні Україна уклала із Саудівською Аравією.

Джерело : Укринформ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.