На кінець минулого доби на фронті відбулося 222 бойових зіткнення. Противник скинув 227 керованих авіабомб, використав 5173 дронів–камікадзе та здійснив 2909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2026

Втрати РФ на війні на 29 березня

особового складу – близько 1 295 830 (+1 360) осіб,

танків – 11 820 (+8) од.,

бойових броньованих машин – 24 313 (+16) од.,

артилерійських систем – 39 001 (+65) од.,

РСЗВ – 1 707 од.,

засобів ППО – 1 337 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948) од.,

крилатих ракет – 4 491 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 85 977 (+181) од.,

спеціальної техніки – 4 105 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1495-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.