На кінець минулого доби на фронті відбулося 222 бойових зіткнення. Противник скинув 227 керованих авіабомб, використав 5173 дронів–камікадзе та здійснив 2909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Втрати РФ на війні на 29 березня

  • особового складу – близько 1 295 830 (+1 360) осіб,
  • танків – 11 820 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 313 (+16) од.,
  • артилерійських систем – 39 001 (+65) од.,
  • РСЗВ – 1 707 од.,
  • засобів ППО – 1 337 од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 350 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948) од.,
  • крилатих ракет – 4 491 од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 85 977 (+181) од.,
  • спеціальної техніки – 4 105 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1495-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

