Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 29 березня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулого доби на фронті відбулося 222 бойових зіткнення. Противник скинув 227 керованих авіабомб, використав 5173 дронів–камікадзе та здійснив 2909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2026
Втрати РФ на війні на 29 березня
- особового складу – близько 1 295 830 (+1 360) осіб,
- танків – 11 820 (+8) од.,
- бойових броньованих машин – 24 313 (+16) од.,
- артилерійських систем – 39 001 (+65) од.,
- РСЗВ – 1 707 од.,
- засобів ППО – 1 337 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948) од.,
- крилатих ракет – 4 491 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 977 (+181) од.,
- спеціальної техніки – 4 105 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1495-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
