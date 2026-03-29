Березень може стати рекордним за кількістю знищених окупантів, на що вказує конкретна динаміка.

Динаміка ураження свідчить, що завдяки Силам оборони України втрати ворога перевищать 30 тис. важкопораненими та вбитими, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

– Кожен день війни — дедалі більше смертей. Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян. Динаміка ураження свідчить, що завдяки українським Силам оборони втрати ворога перевищать 30 000 важкопораненими та вбитими, – повідомив він.

Також Федоров зауважив, що досягнення показника в 50 тис. знищених окупантів на місяць матиме для ворога катастрофічні наслідки. Також він зауважив, що про рішення, які зроблять це реальністю, розповість окремо.

За його словами, щодня надходять відеопідтвердження з фронту, де ворожа піхота самознищується – здебільшого це стається або після поранення безпілотником, або під час оточення українським роєм дронів.

– З кожним днем ця цифра дедалі більша. Такий жорстокий суїцид — це результат рішень, які ухвалюють у Росії. По-перше, пропаганда говорить про контроль ситуації та перевагу. Але на практиці це має інакший вигляд: непідготовлені люди, відсутність шансів на евакуацію та постійний тиск дронів, – додав він.

Також міністр оборони зауважив, що другий фактор таких втрат – це заборона російського військового керівництва здаватися в полон солдатам.

– Пропаганда говорить, що краще померти одразу. Хоча після полону солдат має всі шанси на обмін — вони регулярно відбуваються між сторонами, – зазначив Федоров.

Він наголосив, що попри це Росія забирає у своїх громадян право на життя.

До речі, раніше Михайло Федоров заявляв, що Україна має знищувати 50 тис. окупантів на місяць, щоб примусити РФ до миру.

Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що цього тижня росіяни намагалися активізувати наступи на фронті, користуючись покращенням погодних умов, що у свою чергу призвело до збільшення втрат.

