Уночі проти 30 березня російські війська продовжили атаки по українських регіонах, завдавши удару по критичній інфраструктурі Чернігова та масовано обстрілюючи Дніпропетровську область.

Неспокійною була ніч і за межами України — вибухи пролунали в російському Таганрозі, у США винищувачі перехопили цивільний літак, а на Близькому Сході підтвердили удар по ядерному об’єкту в Ірані.

Про головні події ночі та ранку 30 березня — читайте в матеріалі.

Зараз дивляться

Атака на Чернігів

Уночі проти 30 березня російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури на території Чернігова.

Уранці у пресслужбі міськради уточнили, що ідеться про об’єкт системи теплопостачання.

Займання, що спалахнуло, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Постраждалих наразі немає.

Удари по Дніпропетровщині

Упродовж ночі сили протиповітряної оборони знищили 18 ворожих безпілотників над Дніпропетровською областю. По цілях працювали підрозділи ПвК Схід.

Водночас російські війська понад десять разів атакували регіон, застосовуючи дрони та артилерію.

На Синельниківщині під ударами були Петропавлівська та Васильківська громади. Там зайнялися багатоквартирний будинок, гараж і автомобіль.

У Кривому Розі пошкоджено інфраструктуру. Також ворог поцілив по Зеленодольській громаді.

На Нікопольщині обстрілів зазнали Нікополь і Мирівська громада.

Крім того, до медиків звернулася жінка, яка постраждала внаслідок попередньої атаки. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Зранку 30 березня лунали вибухи у Дніпрі. За даними влади, це була робота протиповітряної оборони. Повітряна тривога тривала, жителів закликали залишатися в укриттях.

Відключення світла в Херсоні

Зранку в Херсоні було знеструмлено частину Центрального району міста.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, причини відключення наразі встановлюють фахівці. Спеціалісти працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії.

Вибухи в Таганрозі

У російському Таганрозі Ростовської області ввечері 29 березня пролунала серія вибухів під час атаки безпілотників.

Про це повідомляють російські медіа та місцева влада. За їхніми даними, у місті працювала протиповітряна оборона.

Міський голова Таганрога Світлана Камбулова повідомила, що оперативні служби отримали десятки викликів після атаки — загалом йдеться про щонайменше 49 звернень.

Через падіння уламків безпілотників буцімто було пошкоджено житлові будинки, соціальні об’єкти та промислові підприємства.

Також через вибухи в Таганрозі тимчасово зупиняли рух трамваїв.

Згодом губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що зафіксовано займання на кількох об’єктах.

Перехоплення літака у США

У штаті Флорида винищувачі F-16 здійснили перехоплення цивільного літака, який порушив тимчасові обмеження польотів у районі Палм-Біч.

Подія сталася 29 березня близько 13:15 за місцевим часом. Літак увійшов у зону тимчасових обмежень польотів, які діяли через підготовку до відльоту президента США Дональда Трампа.

Для реагування були підняті винищувачі, які встановили контакт із повітряним судном і супроводили його до виходу із забороненої зони.

Під час операції застосовували сигнальні ракети, що використовуються для привернення уваги пілота та встановлення зв’язку.

Удар по ядерному об’єкту в Ірані

Іранський завод із виробництва важкої води в Хондабі більше не працює після удару, завданого 27 березня.

За даними ЗМІ, іранська влада заявила, що об’єкт був атакований, а відповідальність за удар взяв на себе Ізраїль.

У МАГАТЕ підтвердили, що підприємство зазнало серйозних пошкоджень. Висновки зроблені на основі аналізу супутникових знімків і попередніх даних про інфраструктуру об’єкта.

В агентстві зазначили, що на момент атаки на заводі не було задекларованого ядерного матеріалу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 496-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.