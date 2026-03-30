За минулу добу на фронті відбулося 123 бойові зіткнення.

Про це повідомляють у Генеральному штабі України.

Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 148 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 5944 дрони-камікадзе та здійснив 2717 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 30 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 496-ту добу.

Пов'язані теми:

