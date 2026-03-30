Служба безпеки України повідомила про підозру очільниці одного з відділів Мінкульту, яка виправдовувала агресію РФ, поширювала пропаганду та вихваляла Володимира Путіна.

Про це повідомили у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора.

Чиновниця Мінкульту виправдовувала агресію РФ: що відомо

За даними слідства, посадовиця систематично поширювала проросійські наративи у спілкуванні з колегами та знайомими.

Вона схвально цитувала виступи російського президента, виправдовувала ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі та просувала дезінформацію про ситуацію на фронті і дії Сил оборони.

У СБУ зазначають, що її діяльність мала ознаки інформаційно-підривної роботи на користь РФ, що підтвердила проведена лінгвістична експертиза.

Слідчі також встановили, що жінка у приватних розмовах заперечувала факт російської агресії, називаючи повномасштабне вторгнення “законними діями”, і перекладала відповідальність за війну на Україну.

Більше того, за даними прокуратури, вона навіть висловлювала міркування щодо того, куди російські військові могли б завдати ракетних ударів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у неї кілька мобільних телефонів, ноутбуки, жорсткий диск та інші матеріали, які містять докази протиправної діяльності.

Чиновниці Мінкульту повідомили про підозру
Чиновниці Мінкульту повідомили про підозру. Фото: Київська міька прокуратура
Окрім цього, виявлено листи до Путіна та невідомих адресатів, написані від імені її сина, в яких ішлося про бажання виїхати до Росії та небажання жити в Україні.

Наразі чиновниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — йдеться про виправдовування, заперечення збройної агресії РФ та глорифікацію її учасників.

До суду подано клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реакція Мінкульту

У Міністерстві культури заявили, що рішуче засуджують будь-які прояви підтримки держави-агресора, та підкреслили, що йдеться про окрему посадову особу, дії якої не відображають позицію відомства.

У Мінкульті наголосили, що повністю співпрацюють із правоохоронними органами та надають всю необхідну інформацію для розслідування.

Також цей випадок став підставою для додаткових управлінських рішень — у міністерстві посилили контроль за дотриманням стандартів державної служби та ініціювали впровадження додаткових механізмів моніторингу ризиків.

Фото: Київська міська прокуратура

