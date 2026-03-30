Українські військові уразили пускову установку ЗРК С-400 у Криму, Алчевський металургійний комбінат та військовий ешелон росіян на окупованих територіях.

Про це 30 березня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

ЗСУ атакували критичні об’єкти РФ: що відомо

У районі селища Гвардійське в тимчасово окупованому Криму підтверджено ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу С-400 Тріумф. Це один із ключових елементів системи протиповітряної оборони Росії, який використовується для прикриття стратегічних об’єктів.

Крім того, на тимчасово окупованій Луганщині українські військові уразили Алчевський металургійний комбінат. За даними Сил оборони, підприємство залучене до виробництва боєприпасів великого калібру. Після удару на території комбінату зафіксовано масштабну пожежу.

Також зафіксовано влучання у військовий ешелон російських окупантів у районі селища Новосвітлівка Луганської області. Деталі щодо втрат і пошкоджень уточнюються.

Крім цього, українські військові завдали серії ударів по пунктах управління та місцях зосередження особового складу противника.

Зокрема:

у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління БпЛА;

у районі села Нова Таволжанка Бєлгородської області РФ — район скупчення живої сили;

кілька скупчень окупантів уражено в районі Березового Дніпропетровської області, Басівки Сумської області та Гуляйполя Запорізької області.

Втрати противника та масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Нагадаємо, напередодні в російському Таганрозі Ростовської області пролунали вибухи під час атаки безпілотників. Місцева влада заявляла про роботу ППО та пошкодження будинків та інфраструктури.

З українського боку вибухи в Таганрозі підтверджували в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

