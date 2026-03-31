На кінець минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог завдав 50 авіаційних ударів – скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, окупанти використали для ураження 4663 дрони-камікадзе та здійснили 2853 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2026

Фото: Генштаб/УВ Південь

Джерело : ISW

