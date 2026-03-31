Повідомлення про запуск нового етапу адміністрування мобілізації з 1 квітня є недостовірними. Наразі Міністерство оборони розробляє комплексний план реформування системи, деталі якого планують оприлюднити пізніше.

Про це заявив заступник міністра оборони Євген Мойсюк у коментарі Укрінформ.

Мобілізація з 1 квітня: що зміниться

За словами заступника, на посаді міністра оборони України Михайло Федоров одразу чітко окреслив план з найбільш нагальних питань, одне з яких полягає у реформуванні територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Він зазначив, що відтоді Міністерство оборони послідовно втілює ці зміни в життя.

На думку Мойсюка, реформа ТЦК – це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями, тому потрібен системний комплексний підхід. Сьогодні вже напрацьовано чіткий план і графік реалізації конкретних проєктів, за якими команда послідовно рухається вперед.

– Саме тому інформація, яку поширюють медіа, не відповідає дійсності, – стверджує він.

Мойсюк зазначив, що оборонне відомство розробило комплексну стратегію реформування системи. В її основу покладено метод управління на основі даних (Data-driven), що став результатом опрацювання тисяч відгуків та тривалих консультацій із військовослужбовцями, аналітичними центрами та експертною спільнотою.

Заступник міністра оборони пояснив, що кожне рішення тестується на результат перед остаточним запровадженням.

Водночас він зазначив, що незабаром почнуть публічно презентувати конкретні кроки, що забезпечать прозорість та технологічність майбутніх змін.

Крім цього, заступник міністра запевнив, що результати всебічного аудиту стануть фундаментом для рішень, які викорінять застарілі недоліки та зміцнять обороноздатність. Він наголосив, що ключовим пріоритетом є системне переформатування процесів для досягнення перемоги.

Раніше в медіапросторі з’явилися повідомлення про старт “нового етапу” мобілізації з 1 квітня, який нібито полягає лише у посиленні нагляду, а не у зміні підходів до системи.

