Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. З вечора та вночі окупанти запустили по Україні 89 ударних БпЛА. Вибухи пролунали в Одесі.

Нічна атака на Одесу

На світанку росіяни атакували Одесу ударними дронами.

За словами керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, ворожий БпЛА влучив у балкон квартири на третьому поверсі багатоквартирного будинку.

Внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито вікна та зруйновано балкони з другого по четвертий поверхи. Сталося загорання, проте рятувальники його ліквідували.

Постраждав 50-річний чоловік — у нього різана рана передпліччя. На місці працюють екстрені та комунальні служби.

Атака на Слов’янськ

Сьогодні, 31 березня, росіяни скинули на Слов’янськ дві фугасні авіабомби ФАБ-250. Боєприпаси влучили у приватний сектор. Там пошкоджено щонайменше 22 приватні будинки та три автомобілі.

Поранення дістали двоє дорослих та 12-річна дівчинка. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Вибухи у Полтавському районі

Пізно ввечері 30 березня на Полтавщині пролунали вибухи. Уламки ворожого дрона впали на багатоквартирний будинок. Попередньо одна людина загинула, а троє — травмовані. Серед постраждалих — одинадцятирічний хлопчик.

Атака дронів на порт Усть-Луга в РФ

Сьогодні вночі дрони знову масовано атакували Ленінградську область РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 497-му добу.

