Зеленський анонсував відеозустріч із представниками США: дата
- Зеленський анонсував відеорозмову з представниками США, яка має відбутися 1 квітня.
- Сторони обговорять поточну ситуацію, можливу тристоронню зустріч і подальші переговори.
- Україна планує передати США пропозицію щодо енергетичного перемир’я, сигналів від РФ поки немає.
У середу, 1 квітня, має відбутися розмова між президентом Володимиром Зеленським та американською стороною.
Про це очільник держави повідомив під час Бучанського саміту 31 березня.
Розмова Зеленського з представниками США: що відомо
Володимир Зеленський наголосив, що розмова з американськими представниками запланована у відеоформаті.
– Завтра в відеоформаті планувалася розмова з американськими сторонами. Я підключуся. Вони мене також попросили, – сказав президент.
Він додав, що з української сторони участь братиме секретар РНБО Рустем Умєров, тоді як з американської це буде спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.
Зеленський очікує, що розмова стосуватиметься того, “де ми знаходимося” й підготовки можливої “хоча б тристоронньої зустрічі”.
Президент зауважив, що передасть пропозицію щодо енергетичного перемир’я США, але з російської сторони таких сигналів не було.
– З російської сторони не було ніяких сигналів нам. Принаймні, ми не отримували. Я завтра безумовно передам США…. Я попрошу передати цю пропозицію російській стороні, – підсумував він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав російські ультиматуми щодо виходу ЗСУ з Донбасу протягом двох місяців маніпуляцією, яка не принесе справжнього миру.