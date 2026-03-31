У середу, 1 квітня, має відбутися розмова між президентом Володимиром Зеленським та американською стороною.

Про це очільник держави повідомив під час Бучанського саміту 31 березня.

Розмова Зеленського з представниками США: що відомо

Володимир Зеленський наголосив, що розмова з американськими представниками запланована у відеоформаті.

– Завтра в відеоформаті планувалася розмова з американськими сторонами. Я підключуся. Вони мене також попросили, – сказав президент.

Він додав, що з української сторони участь братиме секретар РНБО Рустем Умєров, тоді як з американської це буде спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Зеленський очікує, що розмова стосуватиметься того, “де ми знаходимося” й підготовки можливої “хоча б тристоронньої зустрічі”.

Президент зауважив, що передасть пропозицію щодо енергетичного перемир’я США, але з російської сторони таких сигналів не було.

– З російської сторони не було ніяких сигналів нам. Принаймні, ми не отримували. Я завтра безумовно передам США…. Я попрошу передати цю пропозицію російській стороні, – підсумував він.

