У 2026 році Великдень відзначатимуть у різні дати. Зокрема, православні віряни та греко-католики святкують 12 квітня, тоді як римо-католики 5 квітня.

Напередодні свята тисячі жителів Запоріжжя традиційно готують великодні кошики та шукають, де освятити паски на Великдень 2026 у Запоріжжі.

Саме тому Факти ICTV зібрали актуальну інформацію, де у Запоріжжі посвятити паски на Великдень 2026 року та як долучитися до богослужінь.

Де освятити паски на Великдень 2026 у Запоріжжі: перелік храмів ПЦУ та УПЦ

У місті працює чимало церков, де у Запоріжжі можна освятити паски, зокрема храми Православної церкви України, які проводять святкові служби та відкриті для вірян у цей день.

Храм Святої Трійці, вул. Святоволодимирівська, 101-А;

Храм Архістратига Михаїла, Передатна вулиця, 20;

Храм Святого Миколая, проспект Ювілейний, 1;

Храм святих апостолів Петра і Павла, Шевченківський район;

Свято-Покровський собор, проспект Соборний, 37;

Преображенська церква, житловий масив Бабурка, район Дніпробуд-2.

Освячення великодніх кошиків зазвичай відбувається у ніч з суботи на неділю після завершення святкової літургії, а також у неділю зранку — приблизно з 05:00–06:00 і до обіду. Саме в цей час найбільше людей приходить до храмів, тому варто заздалегідь спланувати візит, якщо ви шукаєте, де у Запоріжжі посвятити паски на Великдень 2026 без зайвих черг.

Водночас важливо враховувати, що кожен храм самостійно визначає розклад богослужінь. У святкові дні можливі зміни, а в умовах воєнного стану графік можуть додатково коригувати з міркувань безпеки.

Тому, якщо вас цікавить, о котрій та де у Запоріжжі можна освятити паски, обов’язково перевіряйте актуальну інформацію на офіційних сторінках храмів або уточнюйте безпосередньо перед відвідуванням.

Де на Великдень освятити паски у Запоріжжі: греко-католицькі церкви

У 2026 році греко-католики, як і православні християни, святкуватимуть Великдень 12 квітня. У Запоріжжі діє кілька храмів Української греко-католицької церкви, тож віряни можуть прийти 11–12 квітня на богослужіння та освятити великодні кошики.

Церква Матері Божої Неустанної Помочі (УГКЦ), вул. Талаліхіна, 58;

Церква святих апостолів Петра і Павла (УГКЦ), вул. Вербова, 11;

Церква святого Володимира Великого (УГКЦ), проспект Металургів, 1А;

Парафія святої великомучениці Варвари (УГКЦ), вул. Рубана.

Де у Запоріжжі можна освятити паски: римо-католицькі храми

У 2026 році римо-католики відзначатимуть Великдень раніше — 5 квітня. У Запоріжжі також діють парафії Римо-католицької церкви, де віряни можуть долучитися до святкових богослужінь і освятити великодні кошики напередодні та в день свята.

Костел Бога Отця Милосердного (РКЦ), вул. Незалежної України, 39-А;

Парафія святого отця Піо з П’єтрельчини, пр. Ювілейний, 41 А.

Час богослужінь та освячення пасок зазначені на офіційних сторінках або безпосередньо у парафіях, оскільки розклад може відрізнятися.

Дотримання правил безпеки та комендантської години

Плануючи відвідування храму на Великдень, варто обов’язково враховувати умови воєнного стану. Попри святковий день, комендантська година не скасовується, тому пересування містом у заборонений час обмежене.

Жителям Запоріжжя слід заздалегідь уточнити графік богослужінь і обрати такий час освячення пасок, який не порушує встановлених обмежень. Також важливо дотримуватися всіх правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Такі заходи є необхідними, адже у святкові дні зберігається ризик провокацій із боку Росії. Саме тому відповідальне ставлення до власної безпеки та виконання встановлених правил допоможе уникнути небезпеки під час святкування.

