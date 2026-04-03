Після атаки російських безпілотників на Київську область 3 квітня зазнав пошкоджень Київський картонно-паперовий комбінат у Обухові.

Про це повідомила пресслужба комбінату.

Зазначається, що для ліквідації наслідків російської атаки на Київщину 3 квітня, а також з міркувань безпеки, виробничий процес на потужностях підприємства був тимчасово зупинений.

Підприємство зауважило, що на комбінаті виробляють виключно товари загального вжитку для населення, які жодним чином не пов’язане з військовою інфраструктурою, об’єктами оборонного комплексу чи військовими замовленнями.

Там наголошують, що удар по таких потужностях є атакою на цивільну промисловість та забезпечення базових побутових потреб звичайних українців.

– Вимушена зупинка ставить під загрозу стабільне постачання товарів, які щодня використовуються в тисячах українських домівок. Зокрема, йдеться про безперебійний випуск такої впізнаваної паперової продукції, як класичний Обухів 65, лінійка товарів Диво, інші санітарно-гігієнічні вироби нашого асортименту та гофроупаковка, – йдеться у повідомленні.

У підприємстві підсумували, що безпека працівників є їхнім беззаперечним пріоритетом, тож Київський картонно-паперовий комбінат обов’язково повернеться до повноцінної роботи, коли відповідні служби безпеки це дозволять.

Нагадаємо, 3 квітня російські війська атакували Київську область дронами та ракетами, унаслідок чого загинула людина, є поранені, серед них — дитина, а також значні руйнування.

Фото: Київський картонно-паперовий комбінат

