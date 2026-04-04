У неділю, 5 квітня, погодинні відключення електропостачання не будуть застосовуватися по всій Україні.

Відключення світла 5 квітня в Україні не плануються

– 5 квітня відключень не прогнозується, – повідомили в Укренерго.

Завтра не планується обмеження електропостачання як для побутових споживачів, так і для промисловості.

В Укренерго закликають громадян перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 16:00.

Нагадаємо, в березні 2026 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 25% порівняно з попереднім місяцем, до 942 тис. МВт-год.

Дані моніторингу ExPro Electricity свідчать, що найбільшу частку у постачанні електроенергії займає Угорщина – 48%, на другому місці Румунія – 20%.

Разом із тим, порівняно з березнем 2025 року, імпорт зріс у 3,4 рази.

У березні Україна відновила експорт електроенергії після кількамісячної перерви.

Загалом за місяць було експортовано 30,2 тис. МВт-год, найбільше до Молдови (47,5%). Водночас порівняно з березнем 2025 року обсяг експорту зменшився на 61%.

