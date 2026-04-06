Питання бюджетних місць у вищих навчальних закладах 2026 року залишається одним із найважливіших для абітурієнтів. Адже не у всіх українців достатньо коштів, щоб оплатити навчання у вишах. На тлі дискусій про можливі зміни у структурі державного замовлення з’являються припущення про його скорочення.

Чи буде скорочення бюджетних місць у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Бюджетні місця у вищих навчальних закладах 2026: чи буде скорочення

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що мова не про зменшення підтримки, а про її перерозподіл відповідно до потреб держави та ринку праці. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

За словами Миколи Трофименка, певні зміни в підходах до формування бюджету пов’язані насамперед із демографічною ситуацією в країні, зокрема зі зменшенням кількості випускників шкіл.

Водночас він підкреслив, що система державного замовлення зберігається, а коригування стосується лише розподілу між спеціальностями.

Держава змінює пріоритети: куди спрямовують бюджет

У Міністерстві освіти і науки зазначають, що держава поступово переорієнтовує підтримку на ті галузі, де спостерігається найбільша потреба у фахівцях.

Йдеться насамперед про напрями, пов’язані з відновленням країни, розвитком економіки та критичними соціальними сферами.

– Держава сильніше підтримує ті напрями, де країні найбільш потрібні фахівці – освіта, інженерія, природничі науки, аграрний сектор, реабілітація, основні медичні спеціальності, – поділився заступник міністра.

Які спеціальності втрачають частину держпідтримки

Окремо в МОН зазначають, що частина освітніх напрямів отримує меншу частку державного фінансування через надлишок кадрів на ринку праці.

Йдеться про такі спеціальності:

право

менеджмент

економіка

журналістика

Водночас у міністерстві підкреслюють, що це не означає повного скорочення державного замовлення, а лише перерозподіл ресурсів.

На які спеціальності буде найбільше бюджетних місць у 2026 році

У 2026 році держава продовжить концентрувати бюджетні місця на напрямах, які мають стратегічне значення для відновлення країни.

На яких спеціальностях у 2026 році буде найбільше бюджетних місць:

STEM-напрями (наука, технології, інженерія та математика)

педагогіка

медицина

реабілітація

У МОН пояснюють, що саме ці галузі залишаються ключовими для економічного розвитку та відновлення інфраструктури.

Попит серед вступників: традиційні лідери та нові тренди

Попри зміни у державній політиці, структура популярних спеціальностей серед абітурієнтів суттєво не змінилася.

Найбільший попит і надалі фіксується на таких напрямах, як право, менеджмент та економіка. Водночас поступово посилюються позиції технічних і соціально орієнтованих спеціальностей, зокрема комп’ютерних наук, інженерії, медицини, психології, педагогіки, реабілітації та будівництва.

У міністерстві зазначають, що освітній ринок стає більш збалансованим, однак без різкої зміни пріоритетів.

