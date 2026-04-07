Через обстріли РФ зупинено роботу Слов’янської ТЕС: що відомо
Словʼянська ТЕС зупинила роботу: що відомо
Як повідомляє Група ДТЕК, Словʼянська ТЕС зупинила роботу вчора, 6 квітня.
– Щирі співчуття колегам з Донбасенерго. Ми розділяємо ваш біль. Ми добре знаємо, як болить, коли зупиняється рідне підприємство. Адже два роки тому ми так само прощалися зі своєю Курахівською ТЕС. Але найважливіше — зберегти людей, – йдеться у повідомленні.
У ДТЕК висловили сподівання, що згодом разом із колегами з Донбасенерго обов’язково повернуться на українську Донеччину, відновлять роботу і знову триматимуть світло для людей.
Слов’янська ТЕС, розташована в місті Миколаївка на Донеччині, є частиною активів ПАТ Донбасенерго.
Електростанція, яка до 1993 року мала статус ГРЕС, наразі працює з фактичною потужністю 830 МВт при встановленому показнику 880 МВт (хоча за проєктом передбачалося до 2100 МВт).
За даними з відкритих джерел, Слов’янську ТЕС спочатку проєктували як аналог Миронівської, проте згодом її потужність збільшили завдяки встановленню потужнішого енергоблока.
Над проєктом працювали фахівці харківського Теплоелектропроєкту, а зведенням об’єкта в три етапи займався трест Донбасенергобуд.