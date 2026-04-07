У середу, 8 квітня, в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

За даними Укренерго, завтра в усіх регіонах України з 07:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Зараз дивляться

Станом на ранок 7 квітня, є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Сумській, Херсонській та Одеській областях внаслідок російських обстрілів ракетами та артилерією.

Крім цього, через несприятливі погодні умови були повністю або частково знеструмлені понад 170 населених пунктів у дев’яти областях – Київській, Житомирській, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській.

За інформацією Укренерго, ремонтні бригади обленерго усувають пошкодження.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.