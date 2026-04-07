Тарифи на проїзд у Києві хочуть переглянути

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, враховуючи здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики міська влада змушена переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва та наблизити вартість до економічно обґрунтованого.

– За зверненням профільних Департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста дав доручення Департаментам економіки та транспорту підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці, – написав він у Telegram.

Також, втілюючи заходи з енергостійкості міста, Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці.

– А транспорт у нас є дотаційним (12 млрд грн на цей рік, до прикладу). Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші (сотні мільйонів гривень щороку) теж ідуть з бюджету Києва, – додав міський голова.

Віталій Кличко зауважив, що зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону.

