Наразі європейські партнери ведуть активну дискусію щодо моделі вступу України до ЄС, яка може з’явитися уже в 2027 році, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Качка про підготовку моделі вступу України до ЄС

Під час зустрічі з журналістами 8 квітня Тарас Качка заявив, що хоча наразі ще немає чіткої моделі вступу України в ЄС, проте ведеться активна дискусія.

– Зараз у нас політичний процес в ЄС йде таким чином: ніхто не чекає формального відкриття кластерів (переговорних кластерів про вступ до ЄС, відкриття яких заблокувала раніше Угорщина, — Ред.), всі чекають від нас прогресу по виконанню бенчмарків, і це фактично є вирішальним елементом для питання того, як швидко ми можемо вступити в Європейський Союз, – сказав він.

Качка зауважив, що Україна наразі перебуває в ситуації, коли де-юре переговорні Кластери з ЄС не відкриті, а де-факто вони відкриті.

Зараз дивляться

– Це, грубо кажучи, важливий нюанс з багатьох причин. По суті, всі учасники процесу, тобто держави-члени Європейського Союзу, Європейська комісія, всі інституції ЄС, вважають, що кластери відкриті. Що ми можемо відкривати, закривати Кластери вже разом, одностайно, – зазначив віцепрем’єр.

Водночас він додав, що формально необхідно буде спочатку відкрити перший кластер, а потім і всі наступні, що може відбутися в рамках однієї міжурядової конференції.

– Але це більше питання політичного характеру. Тому що нам потрібна Угорщина… Але зараз в нас політичний процес йде таким чином, що якщо ніхто не чекає формального відкриття Кластерів, всі чекають від нас прогресу по виконанню бенчмарок. І це фактично є вирішальний елемент в питанні того, як швидко ми можемо вступити в Європейський Союз, – констатував Качка.

За його словами, прогресивну позицію щодо цього мають країни із Nordic-Baltic Eight (NB8) — формату регіонального співробітництва, що об’єднує п’ять нордичних (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція) та три балтійські країни (Естонія, Латвія, Литва). А окрім того — є активна робота в Німеччині.

– Є багато речей таких спекулятивних: що може бути так, може бути так… Але, що точно є, – це те, що ніхто не відкинув ідею проговорювати те, щоб в 27-му році у нас була якась модель вступу в ЄС. Питання, яка? Ніхто не відкинув цієї пропозиції. Ніхто не сказав, що у нас буде балканський сценарій, що виконаєте бенчмарки, потім ми відкриємо Кластери, закриємо Кластери, а потім почнемо думати над договором про умови вступу в ЄС, а потім ще будемо якусь вічність ратифікувати, – розповів віцепрем’єр.

Він додав, що наразі немає умов, щоб усі бенчмарки були виконані для обговорення умов вступу до ЄС. Натомість є розуміння, що має бути якась відповідь в ЄС на це питання.

– Коли це станеться? З того, що ми бачимо, що травень — це місяць, коли концептуалізуються певні підходи, і також Рада ЄС над цим активно працює. Тому думаю, що в першій половині року в нас це буде зрозуміло, що, до чого і як, — додав міністр.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.