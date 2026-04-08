В Україні за 2025 рік було зафіксовано 205 випадків насильства та жорстокого поводження, зокрема у закладах освіти, а також 191 звернення щодо булінгу.

Цифри 2025 року щодо насильства та булінгу

Омбудсман Дмитро Лубінець представив щорічну доповідь за 2025 рік перед Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

– Ми здійснили 826 відвідувань і 110 моніторингів у 2025 році. За фактично кожним — виявлені порушення, – наголосив він.

За його словами, у 2025 році було зафіксовано 205 випадків насильства та жорстокого поводження — у тому числі в закладах освіти. Найгірше, наголошує Лубінець , що ці факти часто приховуються адміністраціями, а реакції немає.

Омбудсман зауважив, що, згідно з даними, у 2025 році кількість звернень щодо булінгу зросла на 55% порівняно з 2024 роком. Всього минулого року надійшло 191 відповідне звернення.

– За нашого реагування відкрито 12 кримінальних проваджень, складено адмінпротоколів стосовно 22 осіб, застосовано дисциплінарні стягнення до 34 осіб. Але відповідальності часто вдається уникнути, – повідомив Лубінець.

Він наголосив, що зазначені цифри лише передумова до глибших проблем:

наявні системні порушення прав дитини на спеціальну освіту. Освітні заклади часто перебирають на себе соціальні функції та фактично перетворюються на “інтернатні” установи;

у дітей в пансіонах не забезпечені базові потреби, гідні умови проживання;

нелегальне провадження медичної практики у закладах освіти та надання рецептурних препаратів дітям без належних підстав;

здобувачам освіти з особливими освітніми потребами бракує послуг, фахівців і підтримки;

освіта залишається недоступною через брак ресурсів, умов та бар’єрів. Зокрема, для вразливих категорій: осіб з інвалідністю та людей з особливими освітніми потребами;

відсутня стратегія доступу до освіти та інтеграції молоді з ТОТ. Як результат українці залишаються під загрозою на ТОТ або виїжджають у Росію. Число вступників з тимчасово окупованих територій уже скоротилися: 11 325 у 2024 році та 9 418 — у 2025;

призупинено поновлення та переведення на денну або дуальну форму навчання окремих категорій осіб, що обмежує їх право на освіту.

Він акцентував увагу на кроках, які потрібно робити вже сьогодні та наданих ним рекомендаціях:

Уряду — щодо гармонізації законодавства для протидії насильству.

МОН — щодо усунення бар’єрів у доступі осіб з інвалідністю до фахової передвищої та вищої освіти — від вступу до умов навчання.

Також Лубінець наголосив на необхідності скасувати застарілі норми та запровадити чіткий порядок реагування на насильство, а також переглянути обмеження на переведення і поновлення студентів на навчання.

