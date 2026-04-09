Путін не ухвалював рішень щодо перемир’я на Великдень – Пєсков
У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін поки не приймав жодних рішень щодо великоднього перемир’я з Україною.
Перемир’я на Великдень: що кажуть у Кремлі
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російський Интерфакс, заявив, що на сьогодні у Кремлі немає жодних рішень щодо перемир’я на Великдень.
– На сьогодні жодних рішень верховний головнокомандувач не ухвалював, – зазначив Пєсков.
Нагадаємо, що православний Великдень відзначатиметься цієї неділі, 12 квітня.
У 2025 році Путін оголошував триденне великоднє перемир’я, яке передбачало нібито зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.
Не зважаючи на це, вже 19 квітня Росія атакувала ударними дронами Україну.
Нагадаємо, що Національна поліція у період Великодніх свят працюватиме у посиленому режимі, заявила Юлія Гірдвіліс .
За її словами, ключове завдання – забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Вона зауважила, що екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь.