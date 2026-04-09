Російські окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тис. військовослужбовців, за даними української розвідки. До кінця року армія РФ хоче досягти показника до 165,5 тис.

Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, саме тому Сили оборони України не можуть зупинитися у цьому вирішальному протистоянні.

За його словами, Російська Федерація продовжує нарощувати потенціал у сфері безпілотних технологій. За даними розвідки, на початок квітня особовий склад підрозділів безпілотних систем ворога зріс до 101 тисячі військовослужбовців.

Згідно з планами окупантів, до кінця 2026 року цей показник має сягнути 165,5 тис. осіб.

Проте українська сторона здійснює подальшу розбудову підрозділів безпілотних систем у різних родах та видах військ Збройних сил України.

Під час наради Сирський заслухав доповіді, які стосуються стану набуття спроможностей підрозділів БпС у Сухопутних військах та Силах територіальної оборони, а також застосування морських безекіпажних катерів.

На думку головнокомандувача ЗСУ, особливо цінною частиною таких нарад є обмін досвідом представників бойових бригад та батальйонів.

Сирський відзначив комплексну роботу 414 окремої бригади безпілотних систем Птахи Мадяра, які виявляють та знищують злітно-посадкові майданчики російських ударних дронів.

– Промовиста цифра: позицій пілотів противника у березні подавлено на 26% більше, ніж у лютому, – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Як додав Сирський, за підсумками наради він визначив завдання для розвитку українських безпілотних систем, знешкодження окупантів та водночас збереження життів наших воїнів.

