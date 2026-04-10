З появою телефонів з відеокамерами та інтернету у більшості громадян за виникнення непорозумінь з державними органами або посадовими особами вже на рівні рефлексу відпрацьована звичка одразу це все фіксувати на камеру.

Факти ICTV дізнавалися в адвоката Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, чи можна знімати на відео співробітників ТЦК і СП в Україні.

Чи можна знімати на телефон ТЦК в Україні та чи законно це

За словами адвоката, працівники ТЦК зазвичай кажуть, що такими діями громадяни порушують закон, оскільки знімати їх заборонено.

– Однак така інформація не відповідає дійсності. У зв‘язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації та введенням воєнного стану було ухвалено низку законів, що стосуються підвищення безпеки громадян, населення, оборони країни, – говорить адвокат.

Відповідно до законів, не можна знімати на камеру військових, особливо їхнє пересування, розташування і роботу ППО. Саме такі дії можуть каратися кримінально. Але в законі немає жодних слів про заборону знімання співробітників ТЦК.

Проте обов’язково контролюйте, що ви фільмуєте. Якщо на камеру потрапляє, наприклад, якийсь військовий об’єкт, то знімати не можна. Але якщо це парковка чи магазин, то зйомка дозволена. Відео допоможе довести в суді неправомірність дій працівників ТЦК, якщо такі були.

Представники територіальних центрів можуть забороняти зйомку, посилаючись на ст. 307 Цивільного кодексу України, згідно з якою фізична особа може бути знята на плівку лише за її згоди. Але ця згода не потрібна, якщо зйомка здійснюється в публічних місцях, тобто на вулиці.

Також дії поліції та військових під час вручення повісток – це повноваження влади, отже, положення щодо конфіденційності на них не поширюються.

Адвокат говорить, що заборонене розповсюдження інформації щодо направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, руху, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших військових формувань України.

– Якщо фіксувати лише працівників ТЦК і на фоні не буде військових формувань, розташування військової техніки, об‘єктів критичної інфраструктури, перелік якої затверджено постановою Кабінету міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1109, то порушень у ваших діях не буде, – підсумовує експерт.

