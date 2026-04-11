Україна та Норвегія узгодили пріоритети співпраці, повідомив міністр оборони нашої країни Михайло Федоров.

Михайло Федоров повідомив, що напередодні Рамштайну провів робочу зустріч із міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком, під час якої були узгоджені пріоритети співпраці — ППО, дрони, інновації та посилення Сил оборони.

За словами міністра оборони, Україна активно рухається в реалізації цілей війни.

Зараз дивляться

Він зауважив, що за останні місяці вдалося:

посилили захист неба;

масштабувати мале ППО з дронами-перехоплювачами;

підвищити ефективність ураження цілей.

Крім того, Федоров зауважив, що березень став найрезультативнішим у програмі Армія дронів.

Водночас реалізуються операції проти економічного потенціалу РФ, додав міністр оборони.

– Подякував Норвегії за фінансування проєкту базового забезпечення бригад дронами. Це системне рішення, яке надасть військовим гарантований мінімум дронів щомісяця і напряму впливатиме на ефективність на фронті, – зауважив Михайло Федоров.

Також він позначив пріоритети на найближчий період:

посилення ППО та розвиток PURL;

підтримка “чеської ініціативи”;

розвиток проекту з базового забезпечення бригад дронами;

масштабування оборонних інновацій.

До того ж, Федоров запросив норвезького колегу відвідати Україну, щоб показати, як працює “мале ППО”, дрони та технологічна складова української армії в реальних умовах.

Фото: Михайло Федоров/Telegram

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.