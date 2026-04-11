Кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських атак у березні зросла на 49% у порівнянні з минулим місяцем. Найбільш смертоносними стали безпілотники малої дальності.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

З чим пов’язане різке зростання втрат серед цивільних

Згідно з даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, внаслідок ворожих атак у березні загинуло щонайменше 211 осіб, 1 206 людей дістали поранень.

Це на 49% більше, ніж за попередній місяць.

У перші дні квітня тенденція до зростання втрат збереглася – за 9 днів загинуло щонайменше 46 людей, ще 343 були поранені.

Особливо небезпечними стали прифронтові регіони, де значна частина атак припадала на цивільні об’єкти – ринки, транспорт і житлові райони.

Фахівці ООН зазначають, що у березні безпілотники малої дальності стали основною причиною загибелі цивільних, спричинивши 66 смертей – більше, ніж будь-який інший тип озброєння.

Зростання масштабів використання таких дронів супроводжується різким збільшенням кількості жертв: у 2025 році їх кількість була на 121% вищою, ніж роком раніше. Зокрема, у 2024 році зафіксовано 226 загиблих і 1 528 поранених, а в 2025 році – 580 загиблих і 3 295 поранених.

У березні 2026 року кількість жертв від таких ударів становила 66 загиблих і 369 поранених, що на 70% більше, ніж у березні 2025 року (36 загиблих і 220 поранених).

— Прифронтові райони надзвичайно небезпечні для цивільного населення, головним чином через безпілотники малої дальності. Минулого місяця половину загиблих цивільних осіб у цих районах становили люди старшого віку. Деяких із них атакували безпілотники, коли вони йшли за пенсією або працювали на своїх городах, тобто в той момент, коли вони просто намагалися вести звичайне життя, – зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль.

За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтверджено загибель щонайменше 15 578 цивільних осіб, серед яких 784 дитини, та поранення понад 43 тисяч людей.

Нагадаємо, під час нічної атаки безпілотниками на Одесу 11 квітня загинуло двоє людей. Ще двох осіб було госпіталізовано. Ворог вдарив по житлових районах міста. Зокрема, руйнувань зазнали десятки приватних і багатоквартирних будинків, гуртожиток і будівля дитячого садка, заклади харчування та інші об’єкти міської інфраструктури.

