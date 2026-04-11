Україна може посилити безпеку Ормузької протоки – міністр ЗС Британії
Заява Британія щодо ролі України у безпеці Ормузької протоки
Україна може бути корисною у міжнародних зусиллях щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки, заявив міністр Збройних Сил Великої Британії Аль Карнс, пише Reuters.
Він зауважив, що його країна оцінює українську технологію безпілотників як одну з найкращих у світі.
– Україна має одні з найкращих технологій у світі, які вона розробила тут, під час війни. Я думаю, що це може бути корисним на Близькому Сході, як ми вже бачимо проти безпілотників Шахед, аж до Ормузької протоки, – сказав Аль Карнс під час візиту до Києва у п’ятницю.
Також він наголосив, що Велика Британія може багато чого навчитися у плані інновацій Києва на полі бою – від безпілотників до штучного інтелекту.
– Це революція у військовій справі, і нам потрібно діяти швидше, – сказав Карнс.
Він закликав Україну прискорити експорт своїх передових технологій, щоб скористатися світовим попитом, перш ніж інші країни наздоженуть.
– Україні потрібно пришвидшити нарощування експортних можливостей. Я все ще вважаю, що найкращі системи знаходяться в Україні, але решта світу наздоганяє, – сказав Карнс.
Водночас він заявив, що війна в Україні залишається головним пріоритетом оборони та безпеки Великої Британії.