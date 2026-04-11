У Луцьку 11 квітня підлітки напали на військових ТЦК, коли вони перевіряли документи у військовозобов’язаних.

У Волинському ОТЦК та СП зробили заяву після поширення відео, на якому підлітки намагалися перешкоджати діям представників ТЦК під час мобілізаційних заходів щодо військовозобов’язаних.

Там повідомили, що сьогодні близько 15:10 позаду будівлі ЦНАП військові виявили двох громадянин призовного віку.

Зараз дивляться

– Один із них надав документи, що підтверджують право на відстрочку від призову. Інший на законну вимогу пред’явити військово-облікові документи не відреагував, намагався уникнути спілкування та намагався втекти у напрямку вулиці Лесі Українки, – йдеться у повідомленні ТЦК.

Зазначається, що під час цього група малолітніх осіб підбігла до військовослужбовців ТЦК та СП і стала поводилася агресивно – вони намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків, а також вдавалися до фізичного впливу, завдаючи ударів.

У зв’язку з цим військові ТЦК, реагуючи на протиправні дії та перешкоджання виконанню службових обов’язків, були змушені відреагувати та припинити агресивну поведінку.

У Волинському ОТЦК уточнили, що громадянин, якого намагалися “захистити” підлітки – є жителем Вінниці. Він придатний до військової служби та підлягає призову під час мобілізації. Тож його доставили до ТЦК для актуалізації військово-облікових даних та проходження ВЛК.

Нападників на групу оповіщення розшукують правоохоронні органи, які безпосередньо нададуть правову оцінку їхнім діям.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.