У понеділок, 13 квітня, в усіх регіонах України у певний час доби діятимуть графіки відключень світла.

Якими будуть графіки відключення електроенергії

Як повідомили в Укренерго, в усіх регіонах України з 16:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості.

Зазначається, що причи.на запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему

– Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Нагадаємо, що протягом останнього тижня в Україні через погіршення погодних умов, зокрема через похолодання та хмарну погоду, яка знижує ефективність роботи сонячних електростанцій застосовуються графіки погодинних відключень.

Також причиною запровадження обмежень є наслідки ворожих дронових та артилерійських атак.

Водночас раніше голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко, чи вимикатимуть світло влітку.

