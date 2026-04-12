Російські окупанти на Харківщині 11 квітня розстріляли чотирьох українських військовополонених.

Про це повідомляє 14 армійський корпус та Офіс генпрокурора.

Розстріл полонених у Ветеринарному Харківської області

Російські окупанти неподалік селища Ветеринарне Дергачівської громади Харківської області під час штурму українських позицій взяли в полон чотирьох наших військових однієї з механізованих бригад.

Беззбройні військові лежали долілиць. У цей час один окупанти почали їх розстрілювати.

Ці дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, норм міжнародного кримінального права та будь-яких морально-етичних принципів ведення війни.

— Росія вкотре доводить, що її армія — це терористичне угруповання, для якого не існує правил та законів. Страти полонених стали для ворога системною практикою, що свідчить про свідоме схвалення таких злочинів з боку вищого російського командування, — наголошують в 14 армійському корпусі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їхню загибель.

За даними проєкту Deep State, вчора близько 17:30 поблизу Гуляйпільського на Запоріжжі з використанням FPV-дронів окупанти вбили групу наших поранених.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 07:00 12 квітня зафіксовано 2 299 випадків порушення режиму припинення вогню (28 штурмів, 479 ворожих обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе та 1045 ударів FPV-дронами). Ударів ракетами, керованими авіабомбами та Шахедами не було.

19 листопада 2025 року у Покровському районі Донецької області росіяни розстріляли п’ятьох українських полонених. Військові без зброї лежали на землі обличчям донизу, коли один з окупантів відкрив вогонь.

У листопаді минулого року стало відомо про розстріл окупантами українських військовополонених поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.

