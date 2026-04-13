Російські війська почали застосовувати нову тактику атак дронами-камікадзе, спрямовуючи їх безпосередньо на екіпажі мобільних вогневих груп під час роботи по цілях.

Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Нова загроза для ППО: що відомо

За словами експерта, зафіксовано випадок влучання керованого дрона типу Shahed в екіпаж мобільної вогневої групи.

Під час того, як одна ціль перебувала під вогневим впливом, інший дрон цілеспрямовано атакував сам екіпаж.

Це свідчить про зміну тактики противника, який почав “полювати” не лише на об’єкти, а й на сили, що їх знищують.

За ловами експерта, мобільні вогневі групи працюють у різних підрозділах і родах військ, тому загроза є масштабною.

Військовим рекомендують приділяти більше уваги маскуванню, а також заздалегідь продумувати алгоритми дій під час таких атак.

Окремо наголошується на необхідності моральної та фізичної готовності до нових умов бойових дій.

— Машини — це лише залізо, наша цінність — люди, — наголосив експерт

Що відомо про мобільні вогневі групи

Мобільні вогневі групи (МВГ) — це спеціальні підрозділи, які займаються виявленням і знищенням повітряних цілей, передусім ударних безпілотників.

Такі групи зазвичай працюють на пікапах або іншій легкій техніці, оснащеній великокаліберними кулеметами, зенітними установками чи переносними зенітно-ракетними комплексами.

Їхня ключова перевага — мобільність і швидке реагування, що дозволяє оперативно перехоплювати дрони типу Shahed на підльоті до міст і об’єктів інфраструктури.

МВГ залучаються різними підрозділами Сил оборони та відіграють важливу роль у системі протиповітряної оборони України.

Фото: Сергій Флеш

