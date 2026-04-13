Міністерство закордонних справ України скасувало рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини після завершення виборчої кампанії в країні.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

МЗС про поїздки до Угорщини

У МЗС пояснили, що попередні рекомендації обмежити поїздки до Угорщини діяли через підвищені ризики провокацій під час виборчого періоду в сусідній країні.

— Виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже, втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження, — зазначив Андрій Сибіга.

У відомстві розраховують, що й “у політичному вимірі, не лише консульському, результати виборів в Угорщині призведуть до нормалізації відносин”. І Україна, зауважує очільник МЗС, готова працювати над досягненням такої мети.

— Вибір угорського народу засвідчив прагнення наших сусідів жити в мирі, безпеці та процвітанні — жити у справді незалежній Угорщині, яка є частиною об’єднаної та вільної Європи, а не зоною впливу Москви, простором беззаконня та залякування, — зауважив Андрій Сибіга.

За його словами, вибір угорців також ознаменував “поразку політики шантажу та антиукраїнської пропаганди”.

— Це симптоматично. Угорці чітко сказали: досить. Це матиме наслідки й для інших партій і рухів у Європі, які просувають подібну риторику, — переконаний міністр МЗС України.

Водночас у відомстві закликали українців зберігати реалістичні очікування, оскільки попереду тривала робота з відновлення взаємної довіри та співпраці.

— Попереду копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів.

Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом, — переконаний Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що раніше Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини через ризики безпеки.

Таке рішення ухвалили після інциденту в Будапешті, де було викрадено сімох громадян України та зафіксовано крадіжку майна державного Ощадбанку.

У МЗС тоді також закликали українців за можливості обирати альтернативні маршрути транзиту, оминаючи територію Угорщини.

