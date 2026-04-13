Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа показав знищення флагманського крейсера ЧФ РФ Москва чотири роки тому.

На своїй сторінці у Facebook Олексій Неїжпапа у четверту річницю знищення українським флотом флагманського крейсера ЧФ РФ Москва оприлюднив відео, як це було.

– Знищення флагманського крейсера ЧФ РФ Москва українським флотом, якого “не існувало”. Україна – єдина країна у світі, яка потопила ворожий ракетний крейсер під час війни. Пишаюсь нашими воїнами, – написав він.

Нагадаємо, що 13 квітня 2022 року, українські військові потопили крейсер Москва – флагман Чорноморського флоту РФ. Відомо, що він брав безпосередню участь у бомбардуванні наших прикордонників на острові Зміїний.

Флагман ЧФ РФ був уражений протикорабельними ракетами комплексу Нептун, внаслідок чого там спалахнула пожежа, почалось детонування боєприпасів. Крейсер Москва зазнав суттєвих пошкоджень та зрештою пішов на дно.

За два роки після цього речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, розповідаючи деталі операції, зазначив, що її успішність – це результат чіткого планування, терпіння, моніторингу та, звісно ж, удачі.

Також він зауважив, що саме невмілі дії екіпажу крейсера Москва призвели до затоплення крейсеру Москва.

