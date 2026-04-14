Бельгія та Іспанія цього року виділять по €1 млрд на підтримку України, а також посилять співпрацю у сфері протиповітряної оборони, дронів та артилерії.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров за підсумками переговорів із міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес.

Допомога Україні: що відомо

Під час переговорів сторони узгодили ключові напрями співпраці напередодні засідання у форматі Рамштайн.

Йдеться про посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження.

Окремо обговорили так звану чеську ініціативу, яка передбачає постачання боєприпасів для української армії.

Зокрема Бельгія підтвердила, що у 2026 році виділить €1 млрд оборонної допомоги Україні.

Також країна планує передати додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для вже наявних літаків.

Іспанія також оголосила про виділення €1 млрд допомоги Україні цього року.

Сторони обговорили розвиток співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE.

Україна, зі свого боку, запропонувала можливість тестування іспанських безпілотників у бойових умовах.

Раніше Єврокомісія запропонувала мобілізувати €45 млрд для України до кінця 2026 року.

Кошти планують спрямувати як на оборонні потреби, так і на підтримку державного бюджету.

